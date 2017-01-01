Москва. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Ольга Савчук (34-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница словенка Катарина Среботник (33), посеянные под вторым номером, нанесли поражение украинке Людмиле Киченок (53) и австралийке Арине Родионовой (87) со счетом 6:2, 3:6, 10:7.



Поединок длился 1 час 10 минут. Савчук и Среботник реализовали три брей-пойнта из шести, Киченок и Родионова – два из трех. Обе пары выполнили по одному эйсу и допустили по две двойных ошибки.



В четвертьфинале соперницами Савчук и Среботник будет украинка Надежда Киченок (52) и австралийка Анастасия Родионова (54).





