Москва. Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в парном разряде проходят матчи первого круга.
Украинец Денис Молчанов (127-й в парном рейтинге ATP) и его напарник из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль (23), посеянные под третьим номером, одержали победу над российской парой Аслан Карацев (829) / Рихард Музаев (910) со счетом 7:6(4), 6:1.
Поединок длился 1 час 9 минут. Молчанов и Кабаль сделали два брейка и отыграли все пять брейк-пойнтов, имевшихся у россиян. Денис и Хуан пять раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче против четырех эсов и одной двойной у соперников.
В четвертьфинале соперниками Молчанова и Кабаля будут россияне Михаил Элгин (79) и Даниил Медведев (293).
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