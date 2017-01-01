Москва. Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ $745 940 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинец Денис Молчанов (127-й в парном рейтинге ATP) и его напарник из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль (23), посеянные под третьим номером, одержали победу над российской парой Аслан Карацев (829) / Рихард Музаев (910) со счетом 7:6(4), 6:1.



Поединок длился 1 час 9 минут. Молчанов и Кабаль сделали два брейка и отыграли все пять брейк-пойнтов, имевшихся у россиян. Денис и Хуан пять раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче против четырех эсов и одной двойной у соперников.



В четвертьфинале соперниками Молчанова и Кабаля будут россияне Михаил Элгин (79) и Даниил Медведев (293).





