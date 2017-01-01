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Москва. Рыбарикова не пустила Шарапову во второй круг

Москва. Рыбарикова не пустила Шарапову во второй кругВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790.208 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

28-я ракетка мира, 29-летняя словачка Магдална Рыбарикова, посеянная под восьмым номером, нанесла поражение 30-летней россиянке Марии Шараповой, занимающей в мировом рейтинге 86-е место, со счетом 7:6(3), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. Рыбарикова взяла две подачи Шараповой и не удержала одну свою. На счету Магдалены три эйса при одной двойной ошибке, а Мария семь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Nеперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбарикова поспорит с француженкой Ализе Корне, которая выбила из борьбы россиянку Екатерину Макарову – 6:3, 6:3.

В противостоянии Рыбариковой и Корне лидирует француженка – 3:1.

Теннис. WTA Premier- VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $790.208. Одиночный разряд. 28 участниц
Первый круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8) — Мария Шарапова (Россия, WC) – 7:6(3), 6:4
Ализе Корне (Франция) — Екатерина Макарова (Россия) – 6:3, 6:3
Юлия Гёргес (Германия, 7) — Полина Монова (Россия, Q) – 6:0, 6:3
Вера Лапко (Беларусь, Q) — Марина Заневская (Бельгия, LD) – 6:2, 6:3
Наталья Вихлянцева (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, Q) – 6:3, 6:2


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