Антверпен. Долгополов на старте проиграл 96-й ракетке Лааксонену

В Антверпене (Бельгия) на турнире ATP World Tour 250 - European Open с призовым фондом $696.770 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



36-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов, посеянный под восьмым номером, не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв в двух сетах 25-летнему швейцарцу Генри Лааксонену, занимающему в мировой классификации 96-е место. Поединок длился 1 час 19 минут и завершился в пользу швейцарца со счетом 6:2, 7:6(5).



На счету Долгополова один брейк и три эйса при двух двойных ошибках, а Лааксонен сделал три брейка, одиннадцать раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



Долгополов покидает турнир, заработав $ 7.050 при зовых и не заработав рейтинговых очков.



Соперником Лааксонена во втором круге станет победитель матча Бенуа Пэр (Франция, 7) — Жоау Соуза (Португалия).



Напомним, Сергей Стаховский стартовал с победы над американцем Джаредом Дональдсоном.



Теннис. ATP World Tour 250 - European Open. Антверпен (Бельгия). Хард (зал). Призовой фонд $696.770. Одиночный разряд. 28 участников

Первый круг

Генри Лааксонен (Швейцария) - Александр Долгополов (Украина, 8) — 6:2, 7:6(5)





