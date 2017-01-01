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Стаховский успешно стартовал на турнире ATP в Антверпене

Стаховский успешно стартовал на турнире ATP в АнтверпенеВ Антверпене (Бельгия) на турнире ATP World Tour 250 - European Open с призовым фондом $696.770 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

31-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 102-е место, нанес поражение 52-й ракетке мира, 21-летнему американцу Джареду Дональдсону со счетом 7:6(4), 6:4.

Теннисисты играли 1 час 28 минут. Стаховский сделал один брейк и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Дональдсона. На счету Сергея восемь эйсов, у Джареда – пять, при этом оба допустили на подаче по две двойных ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против победителя матча Бенуа Пэр (Франция, 7) — Жоау Соуза (Португалия). 

Теннис. ATP World Tour 250 - European Open. Антверпен (Бельгия). Хард (зал). Призовой фонд $696.770. Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) — Джаред Дональдсон (США) – 7:6(4), 6:4
Иво Карлович (Хорватия) — Гидо Пелья (Аргентина) – 3:6, 7:5, 7:6(10)
Рубен Бемельманс (Бельгия) — Петер Гоёвчик (Германия) – 4:6, 7:6(5), 7:6(2)
Жюльен Беннето (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4 Rt


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