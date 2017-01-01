Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на пять позиций, Стаховский остался на прежней, Марченко вернулся в топ-200

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на пять позиций и теперь занимает 36-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца: Сергей Стаховский сохранил 102-ю позицию, а Илья Марченко, поднявшись на пять позиций, вернулся в топ-200, где занял 199-е место.



В топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Хорват Марин Чилич стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место немца Александра Зверева. На один пункт вверх поднялись австриец Доминик Тим (6) и болгарин Григор Димитров (8). По одному пункту потеряли серб Новак Джокович (7) и швейцарец Стэн Вааринка (9).



Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, но отрыв от ближайшего преследователя швейцарца Роджера Федерера сократился с 2370 очков до 1960. Замыкает топ-10 рейтинга бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 16.10 2017 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290

4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4505

5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4400

6 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3935

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3765

8 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3590

9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3450

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2885

…

36 (41). Александр Долгополов (Украина) – 1231

102 (102). Сергей Стаховский (Украина) – 534

199 (204). Илья Марченко (Украина) – 268



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)