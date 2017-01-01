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Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на пять позиций, Стаховский остался на прежней, Марченко вернулся в топ-200

Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на пять позиций, Стаховский остался на прежней, Марченко вернулся втоп-200Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на пять позиций и теперь занимает 36-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца: Сергей Стаховский сохранил 102-ю позицию, а Илья Марченко, поднявшись на пять позиций, вернулся в топ-200, где занял 199-е место.

В топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Хорват Марин Чилич стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место немца Александра Зверева. На один пункт вверх поднялись австриец Доминик Тим (6) и болгарин Григор Димитров (8). По одному пункту потеряли серб Новак Джокович (7) и швейцарец Стэн Вааринка (9).

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, но отрыв от ближайшего преследователя швейцарца Роджера Федерера сократился с 2370 очков до 1960. Замыкает топ-10 рейтинга бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 16.10 2017 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  10465 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290
4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4505
5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4400
6 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3935
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3765
8 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3590
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3450
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2885

36 (41). Александр Долгополов (Украина) – 1231
102 (102). Сергей Стаховский (Украина) –  534
199 (204). Илья Марченко (Украина) – 268

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

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