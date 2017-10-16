Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко, Козлова и Бондаренко ослабили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 16 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Три пункта потеряла Леся Цуренко (50-я), два – Катерина Козлова (83), четыре – Катерина Бондаренко (92).



Во второй сотне рейтинга две украинки и обе укрепили свои позиции. На три пункта поднялась Ангелина Калинина (156), на один - Диана Ястремская (164).



В ТОП-10 мирового рейтинга асе теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Десятку сильнейших теннисисток мира замыкает британка Йоханна Конта.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 16.10.2017г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5605

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5465

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4642

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4540

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 4510

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3950

9 (9). Каролин Гарсия (Франция) – 3860

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3795

…

50 (47). Леся Цуренко (Украина) – 1125

83 (81). Катерина Козлова (Украина) – 748

92 (88). Катерина Бондаренко (Украина) – 703

156 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 348

164 (165). Диана Ястремская (Украина) - 336



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)