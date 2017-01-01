Федерер победил Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае

В Шанхае (Китай) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Shanghai Rolex Masters с призовым фондом $5 924 890 состоялся финальный матч.



Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) одержал победу в двух сетах над первой ракеткой мира, 31-летним испанцем Рафаэлем Надалем (1) со счетом 6:4, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 12 минут. За это время Федерер реализовал три брейк-пойнта из семи и не позволил Надалю заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер выполнил десять эйсов против четырех у Рафаэля. При этом оба соперника избежали двойных ошибок. В их личном противостоянии испанец остается лидером – 23:15.



Для Федерера, титул завоеванный на Masters 1000 в Шанхае, стал шестым в сезоне и 94-м в карьере. За свой успех в Шанхае Роджер получит 1000 рейтинговых очков и $1.136.850 призовых.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Shanghai Rolex Masters. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $5 924 890. Одиночный разряд. 56 участников

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:4, 6:3





