Мария Шарапова завоевала титул на турнире WTA в Тяньцзине

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA International- Tianjin Open в одиночном разряде состоялся финальный матч.
30-летняя россиянка Мария Шарапова WC), занимающая в мировом рейтинге 86-е место, одержала победу над 102-м номером рейтинга, 19-летней белоруской Ариной Соболенко со счетом 7:5, 7:6(8).
Поединок продолжался 2 часа 5 минут. За это время Шарапова реализовала шесть брейк-пойнтов из 16-ти, Соболенко – пять из десяти. Мария выполнила семь эйсов и допустила три двойных ошибки, а Арина один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.
Этот титул стал для Шараповой первым в сезоне и 36-м в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $111,164 призовых.
Теннис. WTA International- Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $ 500 000. Одиночный разряд. 32 участницы
Финал
Мария Шарапова (Россия, WC) — Арина Соболенко (Беларусь) – 7:5, 7:6(8)
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