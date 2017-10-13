Павлюченкова стала последней полуфиналисткой на турнире WTA в Гонконге

В Гонконге на турнире WTA International- Prudential Hong Kong Tennis Open в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



21-я ракетка мира, 26-летняя россиянка Анастасия Павобченкова, посеянная под шестым номером, вышла в полуфинал после победы над 19-летней японкой Наоми Осакой, занимающей в рейтинге WTA 64-е место, со счетом 6:3, 6:3.



Матч длился 1 час 19 минут. Павлюченкова реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, Осака – два из шести. Обе соперницы выполнили по пять эйсов, при этом Анастасия совершила пять двойных ошибок, а Наоми – девять. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал турнира Павлюченкова сыграет против китаянки Ван Цян, которая выбила из борьбы австралийку Саманту Стосур – 7:5, 6:2.



Ранее Павлюченкова и Ван Цян встречались один раз и тогда сильнее была россиянка.



Напомним, первой полуфинальной парой стали Дарья Гаврилова (Австралия) и Дженнифер Брэйди (США).



Теннис. WTA International- Prudential Hong Kong Ten nis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $ 226 750. Одиночный разряд. 32 участницы

1/4 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:3

Ван Цян (Китай) — Саманта Стосур (Австралия) – 7:5, 6:2







