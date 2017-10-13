Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки года WTA в двух номинациях

Украинская тенниситка Элина Свитолина вошла в число претендентов на статус лучшей в уходящем сезоне сразу в нескольких номинациях от Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает SportArena.
В конце сезона WTA традиционно подводит итоговый опрос и определяет лучших теннисисток в нескольких категориях: Игрок года, Лучшая пара года, Самый прогрессирующий игрок года, Новичок года и Камбэк года.
Определять победителей в номинациях будут по результатам голосования среди международных теннисных медиа.
Элина Свитолина в этом году представлена сразу в двух номинациях: «Игрок года» и «Прогресс года».
Напомним, в этом сезоне украинка выиграла пять турниров WTA (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто) и является лидером по этому показателю в Туре. Элина стала первой в истории теннисисткой, которая смогла выиграть три турнира серии Premier 5 за один сезон. Также она установила рекорд Украины, поднявшись на третью строчку рейтинга, чего до нее никто не делал.
Помимо прочего, Свитолина превзошла лучшего украинского теннисиста Андрея Медведева по сумме призовых за карьеру.
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