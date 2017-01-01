Долгополов не прошел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Вчера, 22:41 63 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Прошедший через квалификацию 28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 71-е место, проиграл 23-й ракетке мира, 22-летнему австралийцу Нику Кирьосу. Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 6:3, 7:6(6).



Долгополов реализовал один брейк-пойнт из четырех, Кирьос – три из восьми. Александр два раза подал навылет и совершил семь двойных ошибок против 15-ти эйсов и шести двойных у соперника. Ранее теннисисты не встречались.



Долгополов покидает турнир, заработав 60 рейтинговых очков и $14.965 призовых.

Напомним, в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати Долгополов не смог доиграть матч первого круга против Андерсона (5:7 отказ).



В третьем круге соперником Кирьоса будет хорват



Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) — Александр Долгополов (Украина, Q) – 6:3, 7:6(6)



В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедший через квалификацию 28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 71-е место, проиграл 23-й ракетке мира, 22-летнему австралийцу. Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 6:3, 7:6(6).Долгополов реализовал один брейк-пойнт из четырех, Кирьос – три из восьми. Александр два раза подал навылет и совершил семь двойных ошибок против 15-ти эйсов и шести двойных у соперника. Ранее теннисисты не встречались.Долгополов покидает турнир, заработав 60 рейтинговых очков и $14.965 призовых.Напомним, в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати Долгополов не смог доиграть матч первого круга против Андерсона (5:7 отказ).В третьем круге соперником Кирьоса будет хорват Иво Карлович , который взял верх над французом Жо-Вилфридом Цонгой.Ник Кирьос (Австралия) — Александр Долгополов (Украина, Q) – 6:3, 7:6(6)