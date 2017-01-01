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Феррер не пустил Типсаревича в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Феррер не пустил Типсаревича в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Давид Феррер в трех сетах сломил сопротивление 33-летнего серба Янко Типсаревича, занимающего в рейтинге ATP 69-е место, со счетом 6:4, 6:7(5), 6:1.

Теннисисты играли 2 часа 25 минут. Феррер выиграл восемь геймов на приеме и проиграл пять на своей подаче. На его счету шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а Типсаревич семь раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии испанец впереди со счетом 6:1
 
В третьем круге Ферреру предстоит сыграть против победителя матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Миша Зверев (Германия).
 
Теннис.  АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников
Второй круг
Давид Феррер (Испания) — Янко Типсаревич (Сербия, LL) – 6:4, 6:7(5), 6:1
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