Феррер не пустил Типсаревича в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 35-летний испанецв трех сетах сломил сопротивление 33-летнего серба, занимающего в рейтинге ATP 69-е место, со счетом 6:4, 6:7(5), 6:1.Теннисисты играли 2 часа 25 минут. Феррер выиграл восемь геймов на приеме и проиграл пять на своей подаче. На его счету шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а Типсаревич семь раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии испанец впереди со счетом 6:1В третьем круге Ферреру предстоит сыграть против победителя матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Миша Зверев (Германия).Давид Феррер (Испания) — Янко Типсаревич (Сербия, LL) – 6:4, 6:7(5), 6:1