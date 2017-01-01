Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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