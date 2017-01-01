Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Одиннадцатая ракетка мира, 26-летний болгарин, посеянный под седьмым номером, обыграл в двух сетах 35-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 64-е место, со счетом 7:6(5), 6:4.Поединок длился 1 час 31 минуту. Димитров реализовал один брейк-пойнт из шести и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Лопеса. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Григор выполнил одиннадцать эйсов, а Фелисиано – восемь. Теперь болгарин стал лидером в их противостоянии – 3:2.За выход в четвнртьфинал турнира Димитров сыграет против победителя матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - Митчелл Крюгер (США, Q).Григор Димитров (Болгария, 7) — Фелисияно Лопес (Испания) – 7:6(5), 6:4