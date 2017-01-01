Серена Уильясм планирует выступить на Australian Open-2018

Экс-первая ракетка мира 35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, прервавшая карьеру из-за беременности, намерена принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в январе 2018 года.
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