Серена Уильясм планирует выступить на Australian Open-2018

Экс-первая ракетка мира 35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, прервавшая карьеру из-за беременности, намерена принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в январе 2018 года.В апреле стало известно, что Уильямс-младшая ожидает рождения ребенка этой осенью, а на корт планирует вернуться в 2018 году. При этом в июне тренер спортсменки Патрик Муратоглу заявлял, что она продолжает играть в теннис, несмотря на беременность.«Это наиболее жестокий план. Со времени рождения ребенка пройдет три месяца. Я не отступаю от своих намерений, но все же мне придется интенсивно тренироваться», - цитирует Серену Vogue.Американка завоевала 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, семь раз побеждала на Australian Open и является действующей чемпионкой данного турнира.