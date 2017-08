Организаторы US Open объяснили решение выдать Шараповой wild card

Ассоциация тенниса США (USTA), организующая турнир «Большого шлема» US Open объяснила решение выдать специальное приглашение (wild card) в основную сетку соревнований россиянке Марии Шараповой. Заявление организации опубликовал в своем Twitter журналист The Times Стюарт Фрейзер.«Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card. Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам», — говорится в заявлении USTA.Кроме того, как отмечают организаторы, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми спортсменами в кампусе USTA с речью о необходимости антидопинговой программы в теннисе.Россиянка, выигрывавшая US Open в 2006 году, получила wild card на турнир во вторник, 15 августа. Соревнования пройдут с 28 августа по 10 сентября.30-летняя спортсменка в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония.