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Халеп, Мугуруса и Конта вышли в 1/8 финала на турнире в Цинциннати

Симона Халеп (Румвния)

В ночь на 16 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open c призовым фондом $2 836 904 проходили матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп (2) одержала победу над 21-летней американкой Тэйлор Таунсенд (Q), занимающей в мировом рейтинге 134-ю позицию, со счетом 6:4, 6:1.
За 1 час 6 минут, проведенных на корте, Халеп взяла пять подач американки и упустила две своих. Обе соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Симона совершила три двойных ошибки, а Тэйлор ни одной. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в четвертьфинал соревнований Халеп поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Роберта Винчи (Италия).

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Шестая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (4) не испытала проблем в матче против 80-го номера рейтинга WTA,  21-летней Беатрис Хаддад-Майи (Q) из Бразилии, разгромив ее со счетом 6:2, 6:0.
За 1 час 5 минут игрового времени Мугуруса сделала шесть брейков и не удержала одну свою подачу, четыре раза подала навылет при одной двойной ошибке. Бразильянка выполнила два эйса и совершила четыре двойных. Между собой теннисистки встречались впервые.
Следующая соперница Мугурусы станет известна по результатам матча Мэдисон Кис (США, 16) - Дарья Касаткина (Россия).

Йоханна Конта (Великобритания)

Участницей 1/8 финала стала и седьмая ракетка мира, 26-летняя британка Йоханна Конта (7) после победы над 25-летней голландкой Кики Бертенс, занимающей в мировом рейтинге 27-е место - 6:3, 6:3.

За 1 час 16 минут Конта выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче, три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. На счету Бертенс семь эйсов и восемь двойных ошибок. После этой встречи британка вышла вперед в личном противостоянии с голландкой – 2:1.
За выход в четвертьфинал турнира Конта сыграет против победительницы матча Доминика Цибулкова (Словакия, 11) - Ализе Корне (Франция).

Теннис.  АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) – 6:4, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) – 6:2, 6:0
Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:3

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