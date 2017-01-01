Цинциннати. Тим и Иснер вышли в третий круг, Цонга покидает турнир

В ночь на 16 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходили матчи второго круга.Восьмая ракетка мира, 23-летний австриец(3) вышел в третий круг после победы над 30-летним итальянцем, занимающим в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 6:3, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Тим сделал три брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Фоньини. Оба соперника допустили по две двойных ошибки, при этом Доминик пять раз подал навылет, а Фабио – три. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу австрийца.За выход в четвертьфинал турнира Тим сыграет против победителя матча Сэм Куэрри (США, 15) - Адриан Маннарино (Франция).

Успешно продолжает выступление 19-я ракетка мира, 32-летний американец(14). Во втором круге он за 56 минут обыграл своего 20-летнего соотечественника(WC), занимающего в рейтинге ATP 175-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3.На счету Иснера три брейка и 16 эйсов при отсутствии двойных ошибок. Пол не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Между собой американцы играли впервые.Соперник Иснера по третьему кругу определится в матче Александр Зверев (Германия, 4) - Фрэнсис Тиафо (США, WC).

Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников

Не смог пробиться в третий круг 12-й номер мирового рейтинга, 32-летний француз(8), потерпев поражение от 38-летнего хорвата, занимающего в рейтинге ATP 44-е место. Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6(9) в пользу хорвата.Цонга не смог реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, в то время, как Карлович сделал один брейк. Жо-Вилфрид 12 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против 19-ти эйсов и семи двойных у соперника. Теперь в их противостоянии хорват лидирует – 3:1.Следующим соперником Карловича станет либо украинец Александр Долгополов (Q), либо австралиец Ник Кирьос.Доминик Тим (Австрия, 3) — Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 6:2Джон Иснер (США, 14) — Томми Пол (США, WC) – 6:3, 6:3Иво Карлович (Хорватия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) – 6:4, 7:6(9)