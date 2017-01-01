Цинциннати. Винус Уильямс вышла во второй круг, Радваньска зачехлила ракетку и другие результаты

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open c призовым фондом $2 836 904 завершились матчи первого круга.Девятая ракетка мир, 37-летняя американка(9) разгромила свою 27-летнюю соотечественницу, занимающую в мировом рейтинге 46-е место, со счетом 6:2, 6:0.За 1 час 6 минут игрового времени Уильямс взяла шесть подач соперницы и не удержала одну свою. На счету Винус семь эйсов и две двойных ошибки, а Риске ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была третья победа Уильямс в трех встречах с Риске.Следующей соперницей Винум Уильямс будет австралийка Эшли Барти (Q), которая победила американку Варвару Лепченко (Q) – 6:4, 6:4.

Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников

Не смогла преодолеть барьер первого круга десятая ракетка мира, 28-летняя полька(10), потерпев поражение от своей ровесницы из Германии, занимающей в рейтинге WTA 37-е место. Поединок длился 1 час 37 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:4, 6:4.На счету победительницы четыре брейка, 12 эйсов и одна двойная ошибка, а Агнешка смогла ответить двумя брейками и двумя эйсами при четырех двойных ошибках. После этой победы Гёргес до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с Радваньской – 2:3.Во втором круге соперницей Гёргес будет канадка Франсуаза Абанда (Q), которая была сильнее польки Магды Линетт (Q) - 3:6, 6:4, 6:2.Винус Уильямс (США, 9) — Элисон Риске (США) – 6:2, 6:0Эшли Барти (Австралия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q) – 6:4, 6:4Юлия Гёргес (Германия) — Агнешка Радваньска (Польша, 10) – 6:4, 6:4Франсуаза Абанда (Канада, Q) — Магда Линетт (Польша, Q) – 3:6, 6:4, 6:2Александра Крунич (Сербия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 12) – 6:4, 6:2Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Пэн Шуай (Китай) – 3:6, 6:4, 6:2Доминика Цибулкова (Словакия, 11) — Ана Конюх (Хорватия) – 5:7, 7:5, 6:2Наталья Вихлянцева (Россия, LL) — Донна Векич (Хорватия, Q) – 6:3, 2:6, 6:3Ализе Корне (Франция) — Катрин Беллис (США) – 7:6(5), 3:6, 6:2Елена Веснина (Россия) — Каролин Гарсия (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4Слоан Стивенс (США, WC) — Люси Шафаржова (Чехия) – 6:4, 7:6(5)