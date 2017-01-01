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Долгополов стартовал с победы над Андерсоном на «Мастерсе» в Цинциннати
Долгополов стартовал с победы над Андерсоном на «Мастерсе» в ЦинциннатиВ Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open c призовым фондом $4 973 120 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

Прошедший через квалификацию 28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 71-е место, нанес поражение 27-й ракетке мира, 31-летнему Кевину Андерсону из ЮАР со счетом 6:4, 7:6(6).

Теннисисты играли 1 час 33 минуты. Долгополов реализовал один брейк-пойнт из шести и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Александр девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Кевин выполнил 24 эйса при двух двойных ошибках. Благодаря этой победе украинец сравнял счет по личным встречам с Андерсоном – 2:2.

Во втором круге соперником Долгополова будет 23-я ракетка мира, 22-летний австралиец Ник Кирьос, который обыграл девятого сеяного бельгийца Давида Гоффена – 6:2, 6:3.

Ранее Долгополов с Кирьосом не встречался.
 
Теннис.  АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников
Первый круг
Александр Долгополов (Украина, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 7:6(6)
Ник Кирьос (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 6:2, 6:3
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