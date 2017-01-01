Долгополов стартовал с победы над Андерсоном на «Мастерсе» в Цинциннати

Теннис. АТП - Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $4 973 120. Одиночный разряд. 56 участников

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open c призовым фондом $4 973 120 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедший через квалификацию 28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 71-е место, нанес поражение 27-й ракетке мира, 31-летнемуиз ЮАР со счетом 6:4, 7:6(6).Теннисисты играли 1 час 33 минуты. Долгополов реализовал один брейк-пойнт из шести и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Александр девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Кевин выполнил 24 эйса при двух двойных ошибках. Благодаря этой победе украинец сравнял счет по личным встречам с Андерсоном – 2:2.Во втором круге соперником Долгополова будет 23-я ракетка мира, 22-летний австралиец Ник Кирьос, который обыграл девятого сеяного бельгийца Давида Гоффена – 6:2, 6:3.Ранее Долгополов с Кирьосом не встречался.Александр Долгополов (Украина, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 7:6(6)Ник Кирьос (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 6:2, 6:3