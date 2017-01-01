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Элина Свитолина: Потребуется некоторое время, что все осознать

Элина Свитолина: Потребуется некоторое время, что все осознать

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, ставшая чемпионкой турнира Premier 5 - Rogers Cup в Торонто (Канада) ответила на вопросы журналистов на заключительной пресс-конференции.

 - Пятый титул сезона. Какие испытываете эмоции сейчас?
- Что ж, потребуется некоторое время, что все осознать, потому что за последние два дня я провела столько матчей. И это было на самом деле очень-очень тяжело физически. Сегодня было очень жарко, так что я испытывала проблемы. Поэтому я очень рада, что все закончилось. Тем более, что титул у меня.

- Вы - первый игрок, который победил на трех турнирах Премьер-5 в сезоне. Ранее все теннисистки, которые выигрывали два таких титула за год, становились первыми ракетками. Какие ощущения, когда достигаешь подобных успехов?
- Да, это невероятно, что я всего этого добилась. Но я стараюсь фокусировать свое внимание от турнира к турниру. Не слишком задумываться о прошлых титулах. Конечно, это приносит мне уверенность в себе, эти финалы также дают нужный опыт. Но каждый раз это новое испытание.

Следующим турниром для Свитолиной станет Premier - Western & Southern Open в Цинцинати (США), на котором она посеяна под пятым номером и будет стартовать во втором круге в матче против соотечественницы Леси Цуренко, победившей россиянку Анастасию Павлюченкову.
По материалам: btu.org.ua
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