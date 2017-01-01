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Forbes назвал самую богатую спортсменку мира
Forbes назвал самую богатую спортсменку мираАмериканка Серена Уильямс второй год подряд признана самой богатой спортсменкой мира. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, составившего рейтинг.

За 2017-й год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях.

Второе место заняла еще одна теннисистка — немка Анжелика Кербер (12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица Даника Патрик (12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США Ронда Роузи (11). Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены — Винус Уильямс (10,5 миллиона).

19 апреля Уильямс-младшая объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.
По материалам: lenta.ru
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