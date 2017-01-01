Forbes назвал самую богатую спортсменку мира

Американкавторой год подряд признана самой богатой спортсменкой мира. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, составившего рейтинг.За 2017-й год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях.Второе место заняла еще одна теннисистка — немка(12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица(12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США(11). Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены —(10,5 миллиона).19 апреля Уильямс-младшая объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.