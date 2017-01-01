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Цинциннати. Савчук стартовала с победы в парном разряде

Цинциннати. Савчук стартовала с победы в парном разряде

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (35-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница немка Юлия Гёргес (41) стартовали с победы над американкой Варварой Лепченко (486) и словачкой Магдаленой Рыбариковой (нет) со счетом 7:6(2), 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. У обеих пар было по одиннадцать брейк-пойнтов, из которых Савчук и Гёрнес реализовали четыре, а их соперницы – три. На счету Ольги и Юлии три эйса и столько же двойных ошибок, а Лепченко и Рыбарикова четыре раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

Во втором круге соперницами Савчук и Гёргес будут Сания Мирза (7) из Индии и китаянка Пен Шуай (12), которые посеяны под четвертым номером и первый круг пропускают.
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