В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open в парном разряде проходят матчи первого круга.
22:41 Цинциннати. Савчук стартовала с победы в парном разряде 85 | Теннис
21:06 Цинциннати. Цуренко обыграла Павлюченкову и сыграет со Свитолиной 164 | Теннис
19:52 21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея 145 | Теннис
19:31 Богдан Бондаренко: Я привык на каждом турнире выступать за страну и выкладываться на все сто процентов 146 | Легкая атлетика
19:05 Победа Александра Зверева над Роджером Федерером в финале «Мастерс» в Монреале (Видео) 184 | Теннис / Видео
18:52 Хэмилтон рассказал, ради чего может покинуть «Мерседес» 117 | Формула-1
18:43 Федерер: Зверев играл потрясающе 189 | Теннис
18:11 Макгрегор: Я вытащил весь промоушен боя с Флойдом на себе и заработаю 100 миллионов 179 | Бокс
18:00 Вильнев: Феттелю грозит психологическое истощение 148 | Формула-1
17:52 Промоутер: Я абсолютно уверен, что бой Мейвезер – Макгрегор завершится нокаутом 135 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Август 2017 (213)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.