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Победа Александра Зверева над Роджером Федерером в финале «Мастерс» в Монреале (Видео)
Немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада), обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:3, 6:4.

 
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