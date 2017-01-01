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Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Торонто, обыграв Возняцки

Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Торонто, обыграв Возняцки

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина (5), уверенно обыграла шестого номера мирового рейтинга, 27-летнюю датчанку Каролин Возняцки (6) со счетом 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Обе соперницы выполнили по четыре эйса, при этом Элина допустила три двойных ошибки, а Каролин – четыре. Это была третья победа украинки в трех встречах с датчанкой.

На пути к титулу Свитолина последовательно обыграла Дарью Касаткину (Россия), Винус Уильямс (США), Гарбинье Мугурусу (Испания), Симону Халеп (Румыния) и Каролин Возняцки (Дания).
 
Свитолина выиграла третий Premier 5 подряд в сезоне – лучший показатель в WTA-Туре.
Этот титул стал для украинки пятым в сезоне и девятым в карьере. За свой успех на турнире в Торонто Элина  получит 900 рейтинговых очков и $ 501 975 призовых. Отметим также, что с понедельника Свитолина возглавит чемпионскую гонку и поднимется на четвертую строчку в рейтинге WTA.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
Финал
Элина Свитолина (Украина, 5) — Каролина Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 6:0
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