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Торонто. Победа Свитолиной над Халеп (Видеообзор)
Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге пятое место (5), в матче ½ финала на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в Торонто (Канада) разгромила действующую чемпионку, вторую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 6:1, 6:1.
За титул Свитолина сразится с датчанкой Каролин Возняцки.

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