Торонто. Победа Свитолиной над Халеп (Видеообзор)

Сегодня, 10:42 0 | Теннис / Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге пятое место (5), в матче ½ финала на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в Торонто (Канада) разгромила действующую чемпионку, вторую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 6:1, 6:1.

За титул Свитолина сразится с датчанкой Каролин Возняцки.



