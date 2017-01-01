Катерина Бондаренко потерпела поражение на старте квалификации турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open c призовым фондом $2 836 904 проходит квалификация.31-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 106-е место, в первом раунде потерпела поражение от 60-й ракетки мира, 20-летней россиянки Наталии Вихлянцевой (10) – 5:7, 3:6.Матч длился 1 час 16 минут. Бондаренко реализовала три брейк-пойнта из пяти, Вихлянцева – шесть из десяти. Навылет Катерина не подала ни разу и совершила 13 двойных ошибок против шести эйсов и трех двойных у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал равным - 1:1.Отметим, что в основной сетке турнира будут выступать две украинских теннисистки –, которая получила пятый номер посева и начнет выступление во втором круге и, соперницей которой в первом круге будет россиянка Анастасия Павлюченкова.