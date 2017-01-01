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Долгополов стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Цинциннати
Долгополов стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в ЦинциннатиВ Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open c призовым фондом $4 973 120 проходит квалификация.

71-я ракетка мир, 28-летний украинец Александр Долгополов, посеянный под пятым номером, вышел во второй раунд квалификации, одержав непростую победу в трех сетах над 19-летним американцем Рейлли Опелка, занимающим в рейтинге ATP 165-ю позицию, со счетом 6:4, 4:6, 7:6(2).

Матч длился 1 час 36 минут. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. Долгополов восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче, а Опелка выполнил 30 эйсов при пяти двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.

В решающем поединке за выход в основную сетку турнира Долгополову предстоит сыграть против другого американца – 22 летнего Макензи Макдональда, занимающего в мировом рейтинге 207-ю строчку.

Напомним, в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати Долгополов не смог доиграть матч первого круга против Кевина Андерсона из ЮАР (5:7 отказ).
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