Монреаль. Роджер Федерер и Александр Зверев встретятся в финале

Третья ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) стал полуфиналистом после победы в двух сетах над 30-летним голландцем Робином Хаасе, занимающим в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).
В финале «Мастерса-1000» Федереру будет противостоять восьмая ракетка мира, 20-летний немец Александр Зверев (4), который за 1 час 43 минуты нанес поражение 18-летнему канадцу Денису Шаповалову (WC), занимающему в рейтинге ATP 143-ю строчку со счетом 6:4, 7:5.
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