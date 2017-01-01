Монреаль. Роджер Федерер и Александр Зверев встретятся в финале

В Монреале (Австрия) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде прошлди полуфиналтные матчи.

Третья ракетка мира, 36-летний швейцарец(2) стал полуфиналистом после победы в двух сетах над 30-летним голландцем, занимающим в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).За 1 час 15 минут, проведенных на корте, Федерер взял две подачи Хаасе и не удержал одну свою. Оба соперника выполнили по девять эйсов и допустили по одной двойной ошибке. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с голландцем.

Теннис. АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников

В финале «Мастерса-1000» Федереру будет противостоять восьмая ракетка мира, 20-летний немец(4), который за 1 час 43 минуты нанес поражение 18-летнему канадцу(WC), занимающему в рейтинге ATP 143-ю строчку со счетом 6:4, 7:5.На счету Зверева три брейка, два эйса и шесть двойных ошибок, а Шаповалов ответил ему одним брейком и тремя эйсами при шести двойных ошибках. Между собой теннисисты играли впервые.Отметим, что на данный момент в личном противостоянии Федерера и Зверева минимальное преимущество у Роджера – 2:1.Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:3, 7:6 (5)Александр Зверев (Германия, 4) — Денис Шаповалов (Канада, WC) – 6:4, 7:5