Торонто. Надежда Киченок не прошла в финал в парном разряде

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинка(60-я в мировом парном рейтинге) и(63) из Австралии не смогли пробиться в финал, проиграв действующим чемпионкам турнира, российской паре, посеянной под первым номером(4) /(3). Поединок длился 58 минут и завершился в пользу россиянок со счетом 6:4, 6:0.Киченок и Родионова взяли одну подачу соперниц и упустили пять своих. Надежда и Анастасия ни разу не подали навылет и допустили две двойных ошибки, а Макарова и Веснина выполнили три эйса и избежали ошибок на подаче.В финале россиянки сыграют против восьмых сеяных немки Анны-Лены Гренефельд (26) и чешки Кветы Пешке (26).