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Торонто. Свитолина отдала два гейма Халеп и вышла в финал

Торонто. Свитолина отдала два гейма Халеп и вышла в финал

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

22-летняя украинка Элина Свитолина (5), занимающая в мировом рейтинге пятое место разгромила действующую чемпионку турнира, вторую ракетку мира 25-летнюю румынку Симону Халеп (2). Для победы со счетом 6:1, 6:1 украинке потребовалось лишь 56 минут.

Свитолина взяла шесть подач Халеп и не удержала одну свою. На подаче обе соперницы допустили по три двойных ошибки, при этом Элина выполнила два эйса, а Симона ни разу не подала навылет. После этой победы счет в личном противостоянии теннисисток стал равным – 2:2.

В финале турнира Свитолиной предстоит сразиться с шестой ракеткой мира, 27-летней датчанкой Каролин Возняцки (6), которая обыграла американку Слоан Стивенс.

На данный момент в противостоянии Свитолиной и Возняцки лидирует украинка – 2:0.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
½  финала
Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (румыния, 2) – 6:1, 6:1
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