В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
08:33 Торонто. Свитолина отдала два гейма Халеп и вышла в финал 36 | Теннис / Главные новости спорта
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22:48 Австралийка Пирсон – чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами 118 | Легкая атлетика
22:37 Алексей Касьянов опустился на 8-е место после девятого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне 136 | Легкая атлетика
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