Торонто. Возняцки стала первой финалисткой

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, 27-летняя датчанка(6) победила 24-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге 934-ю строчку, со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Возняцки выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету Каролин четыре эйса при одной двойной ошибке, а Слоан один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их противостоянии датчанка лидирует со счетом 6:1.Соперница Возняцки по финалу определится в матче между украинкой Элиной Свитолиной (5) и действующей чемпионкой турнира румынкой Симоной Халеп (2).Каролин Возняцки (Дания, 6) — Слоан Стивенс (США, SR) –6:2, 6:3