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Торонто. Возняцки стала первой финалисткой

Торонто. Возняцки стала первой финалисткой

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Шестая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возянцки (6) победила 24-летнюю американку Слоан Стивенс, занимающую в мировом рейтинге 934-ю строчку, со счетом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Возняцки выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету Каролин четыре эйса при одной двойной ошибке, а Слоан один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их противостоянии датчанка лидирует со счетом 6:1.

Соперница Возняцки по финалу определится в матче между украинкой Элиной Свитолиной (5) и действующей чемпионкой турнира румынкой Симоной Халеп (2).

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
½  финала
Каролин Возняцки (Дания, 6) — Слоан Стивенс (США, SR) –6:2, 6:3
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