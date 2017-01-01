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Сергей Cтаховский стал победителеи турнира в Словении

Сергей Cтаховский стал победителеи турнира в Словении

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

115-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, стал победителем турнира, одержав волевую победу над 21-летним итальянцем Маттео Берреттини, занимающим в рейтинге ATP 162-е место, со счетом 6:7(4), 7:6(6), 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. По ходу встречи у соперников было по десять брейк-пойнтов, из которых Стаховский реализовал шесть, а Берреттини – пять. Сергей один раз подал навылет и совершил пять двойных ошибок против четырех эйсов и двух двойных у Маттео. Между собой теннисисты играли впервые.

Для Стаховского этот титул стал пятым в карьере и принес ему 80 рейтинговых очков и €6.190 призовых.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд € 43.000. 32 участника  
Финал
Сергей Стаховский (Украина, 3) – Маттео Берреттини (Италия) - 6:7(4), 7:6(6), 6:3
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