Торонто. Халеп стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят состоялся последний четвертьфинальный матч.Действующая чемпионка турнира, 25-летняя румынка(2) вышла в полуфинал после победы над 23-летней француженкой, занимающей в мировом рейтинге 21-е место, со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 11 минут игрового времени Халеп сделала три брейка и отыграла оба брейке-пойнта, имевшихся у Гарсии. Симона один раз подала навылет и допустила четыре двойных ошибки, а Каролин выполнила четыре эйса при трех двойных. Это была вторая победа румынки в двух встречах с француженкой.За выход в финал турнира Халеп поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (5), которая победила испанку Гарбинье Мугурусу (4).На данный момент в противостоянии Халеп и Свитолиной впереди румынка 2:1.Симона Халеп (Румыния, 2) - Каролин Гарсия (Франция) — 6:4, 6:2