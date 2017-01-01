В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят состоялся последний четвертьфинальный матч.
23:19 Юлия Левченко завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне 40 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
23:00 Эфиоп Муктар Эдрис – чемпион мира в беге на 5000 м 48 | Легкая атлетика
22:48 Австралийка Пирсон – чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами 59 | Легкая атлетика
22:37 Алексей Касьянов опустился на 8-е место после девятого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне 73 | Легкая атлетика
21:17 Конор Макгрегор ответил Василию Ломаченко 128 | Бокс
20:37 Торонто. Халеп стала соперницей Свитолиной по полуфиналу 108 | Теннис
19:28 Торонто. Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал 184 | Теннис / Главные новости спорта
18:51 Алексей Касьянов опустился на четвертое место после восьмого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне 153 | Легкая атлетика
18:33 Украинская женская эстафета 4х400 м не выступит в финале ЧМ 169 | Легкая атлетика
18:16 Украинская женская эстафета 4х100 м не прошла в финал ЧМ 158 | Легкая атлетика
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Август 2017 (163)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.