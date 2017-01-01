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Торонто. Людмила Киченок выбыла в ¼ финала в парном разряде
Торонто. Людмила Киченок выбыла в 188; финала в парном разрядеВ Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинка Людмила Киченок (73-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница американка Николь Меличар (51) проиграли действующим чемпионками турнира из России Екатерине Макаровой (4) и Елене Весниной (3), посеянным под первым номером. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу россиянок со счетом 6:4, 6:4.

За время, проведенное на корте, Киченок и Меличаh не сумели реализовать ни одного из четырех брей-пойнтов, а Макарова и Веснина реализовали два из трех. Людмила и Николь пять раз подали навылет и допустили три двойных ошибки против двух эйсов и одной двойной у россиянок.

В полуфинале турнира Макаровой и Весниной будут противостоять украинка Надежда Киченок (60) и Анастасия Родионова (63) из Австралии, которые стали полуфиналистками на отказе соперниц.
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