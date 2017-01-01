Торонто. Возняцки обыграла Плишкову и в полуфинале встретится со Стивенс

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.27-летняя датчанка(6), занимающая в мировом рейтинге шестое место, нанесла поражение первой ракетке мира, 25-летней чешке(1) со счетом – 7:5, 6:7(3), 6:4.Теннисистки играли 2 часа 56 минут. Возняцки реализовала пять брейк-пойнтов из 12-ти, Плишкова – три из десяти. На счету победительницы восемь эйсов и четыре двойных ошибки, а Плишкова пять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их противостоянии датчанка лидирует со счетом 5:2.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц



За выход в финал турнира Возняцки сразится с 24-летней американкой(SR), занимающей в мировой рейтинге 934-ю строчку.Стивенс вышла в полуфинал после победы над 41-й ракеткой мира, 30-летней чешкойсо счетом 6:2, 1:6, 7:5.За 2 часа 11 минут игрового времени Стивенс выиграла шесть геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету три эйса и столько же двойных ошибок, а Шафаржова один раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. Это была первая победа американки в трех встречах с чешкой.Соперницы по полуфиналу соревнований, Возняцки и Стивенс, ранее встречались шесть раз и в их противостоянии впереди датчанка – 5:1.Каролин Возняцки (Дания, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) – 7:5, 6:7(3), 6:4Слоан Стивенс (США, SR) — Люси Шафаржова (Чехия) – 6:2, 1:6, 7:5