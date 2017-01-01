Cтаховский вышел в финал на челленджере в Словении

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в одиночном разряде проходят состоялись полуфинальные матчи.
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