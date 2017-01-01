Cтаховский вышел в финал на челленджере в Словении

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22:32 Анна Плотицына не прошла в финал ЧМ в беге на 100 м с барьерами 137 | Легкая атлетика

22:18 Десятиборец Алексей Касьянов – седьмой после четырех видов на ЧМ в Лондоне 102 | Легкая атлетика

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21:05 Вероника Марченко поборется за бронзу этапа КМ в Берлине по стрельбе из классического лука 149 | Стрельба

17:19 Десятиборец Алексей Касьянов – седьмой после трех видов на ЧМ в Лондоне 178 | Легкая атлетика

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16:09 Ломаченко: Марриага оказался скучным – пришлось самому делать интересный бой 177 | Бокс

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