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Cтаховский вышел в финал на челленджере в Словении

Cтаховский вышел в финал на челленджере в Словении

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в одиночном разряде проходят состоялись полуфинальные матчи.

115-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, в трех сетах сломил сопротивление 18-летнего грека Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 168-е место, со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Поединок продолжался без малого 2 часа. У соперников было по шесть брейк-пойнтов, из которых Стаховский реализовал три, а Циципас – два. Сергей выполнил шесть эйсов при трех двойных ошибках, а его соперник четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

В финале Стаховскому предстоит сразиться с 21-летним итальянцем Маттео Берреттини, занимающим в рейтинге ATP 162-е место, победившим Алдина Сеткиса из Боснии и Герцоговины – 6:2, 6:4.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд € 43.000. 32 участника  
½  финала
Сергей Стаховский (Украина, 3) – Стефанос Циципас (Греция) –
Маттео Берреттини (Италия) - Алдин Сеткис (Босния и Герцоговина) – 6:2, 6:4
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