Рафаэль Надаль: Я слишком много ошибался в важные моменты

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение от канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса-1000» в Монреале со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7).«Это, несомненно, мой худший матч в этом году, - цитирует Надаля официальный сайт тура. - Денис играл отлично. Я играл очень плохо. Когда такое происходит, остаётся лишь пожелать сопернику всего лучшего.Я называю это поражение худшим, потому что проиграл сопернику с более низким рейтингом, а также потому, что у меня была возможность вернуться на первую строчку рейтинга. Турниры всегда получаются непростыми, но я не могу назвать эту сетку невозможной после всех прошедших матчей. Так что я совершил большую ошибку.Соперник хорошо сыграл на брейк-пойнтах, попадал в линии. В одном из моментов при счtте 15:30 он выполнил эйс на второй подаче. Я выполнил хороший приtм, отличный удар с форхенда по линии, но, несмотря на подобные вещи, я слишком много ошибался в важные моменты».Шаповалову нечего терять, так что в любом случае он был в выигрышном положении. Если бы он проиграл, проведя хороший матч, то это было бы отличным результатом для него».