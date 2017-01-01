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Монреаль. Надаль проиграл 143-й ракетке Шаповалову и другие результаты матчей третьего круга

Монреаль. Надаль проиграл 143-й ракетке Шаповалову и другие результаты матчей третьего круга

В Монреале (Австрия) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers  с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Вторая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, неожиданно потерпел поражение от 18-летнего канадца Дениса Шаповалова (WC), занимающего в мировом рейтинге 143-ю строчку. Поединок длился 2 часа 45 минут и завершился в пользу канадца со счетом 3:6, 6:4, 7:6(4).

Соперники сделали по два брейка. Надаль два раза подал навылет и шесть раз ошибся на подаче, а Шаповалов выполнил девять эйсов при семи двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.

В четвертьфинале соперником Шаповалова будет француз Адриан Маннарино, который победил Чхун Хёна из Южной Кореи – 6:3, 6:3.

Теннис.  АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада, WC) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 3:6, 6:4, 7:6(4)
Адриан Маннарино (Франция) — Чхун Хён (Южная Корея) – 6:3, 6:3

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Давид Феррер (Испания) – 4:6, 6:4, 6:2
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) — Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 7:6(5), 7:6(2)

Робин Хасе (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария, 7) – 7:6(3), 4:6, 6:1
Диего Шварцман (Аргентина) — Джаред Доналдсон (США) – 0:6, 7:5, 7:5

Александр Зверев (Германия, 4) — Ник Кирьос (Австралия, 16) – 6:4, 6:3
Кевин Андерсон (ЮАР) — Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:1




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