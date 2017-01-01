Монреаль. Надаль проиграл 143-й ракетке Шаповалову и другие результаты матчей третьего круга

В Монреале (Австрия) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.
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