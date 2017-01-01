Сергей Стаховский вышел в полуфинал на челленджере в Словении

Теннис. АТР. Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд € 43.000. 32 участника

Стафанос Циципас (Греция) – Франко Скугор (Хорватия, Q) – 7:6(3), 7:6(6)

На заметку:

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.115-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный под третьим номером, в трех сетах переиграл 109-го номера рейтинга ATP, 25-летнего серба(6) со счетом 6:1, 3:6, 6:3.За 1 час 37 минут игрового времени Стаховский сделал три брейка и упустил одну свою подачу. Сергей выполнил десять эйсов при четырех двойных ошибках, а Крайнович ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в финал турнира Стаховский сыграет против 18-летнего грека Стафаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 168-е место.Сергей Стаховский (Украина, 3) – Филип Крайнович (Сербия, 6) – 6:1, 3:6, 6:3сравнить характеристики и получить консультацию у квалифицированного специалиста вы в любое время можете на ресурсе «Палладиум». Palladium - покупай с улыбкой.