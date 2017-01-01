Победа Свитолиной над Винус Уильямс: лучшие моменты (Видео)

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15:27 Наталья Семенова не прошла в финал в метании диска на ЧМ в Лондоне 36 | Легкая атлетика

15:11 Десятиборец Алексей Касьянов – 11-й после двух видов на ЧМ в Лондоне 51 | Легкая атлетика

14:50 Женская сборная Украины начала подготовку к квалификации на Евробаскет-2019 65 | Баскетбол

14:40 Елена Костевич избрана в состав Комитета атлетов Европейской конфедерации стрелкового спорта 78 | Стрельба

13:56 Десятиборец Алексей Касьянов – седьмой после первого на ЧМ в Лондоне 77 | Легкая атлетика

13:43 Анна Плотицына вышла в полуфинал ЧМ в беге на 100 м с барьерами 113 | Легкая атлетика

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12:49 Мейвезер: Макгрегор назвал чернокожих обезьянами 200 | Бокс

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