Монреаль. Победы Федерера, Надаля, Монфиса и Зверева (Видеообзор)

Сегодня, 16:18 0 | Теннис / Видео





Швейцарец



Испанец Рафаэль Надаль (1) разгромил хорвата Борну Чорича – 6:1, 6:2.



Француз Гаэль Монфис выбил из борьбы японца Кеи Нишикори (5) со счетом 6:7 (4), 7:5, 7:6 (6).



Немец Александр Зверев (4) переиграл француза Ришара Гаске - 6:3, 4:6, 7:6 (3). В Монреале (Канада) на турнире турнира серии «Мастерс-1000» проходили матчи второго круга.Швейцарец Роджер Федерер (2) вышел в третий круг, обыграв канадца Петера Полански (WC) – 6:2, 6:1.Испанец Рафаэль Надаль (1) разгромил хорвата Борну Чорича – 6:1, 6:2.Француз Гаэль Монфис выбил из борьбы японца Кеи Нишикори (5) со счетом 6:7 (4), 7:5, 7:6 (6).