Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Действующая чемпионка турнира, вторая ракетка мира 25-летняя румынка(2) одержала победу над пробившейся в основную сетку соревнований, как lucky loser, 28-летней словачкой, занимающей в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:3, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Халеп сделала четыре брейка, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. На счету Рыбариковой два брейка, три эйса и пять двойных ошибок. Этой победой Симона сравняла счет в личном противостоянии со словачкой - 2:2.В третьем круге соперницей Халеп будет чешка, которая обыгралаиз Австралии – 4:6, 7:6(5), 6:3.

Успешно стартовала и третья ракетка мира, 29-летняя немка(3), одержав победу над прошедшей через квалификацию 21-летней хорваткой, занимающей в мировом рейтинге 51-е место, со счетом 6:4, 7:6( 5).За 1 час 46 минут, проведенных на корте, Кербер реализовала два брейк-пойнта из девяти и не удержала одну свою подачу. Навылет Анжелика не подавала и на подаче не ошибалась, а Векич выполнила три эйса и совершила восемь двойных ошибок. Между собой теннисистки встречались впервые.Соперницей Кербер по выходу в ¼ финала будет американка(SR), которая нанесла поражение чешке(14) - 7:6(4), 3:6, 6:2.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц

Не смогла преодолеть стартовый барьер седьмая ракетка мира, 26-летняя британка(7), уступив в трех сетах 29-летней россиянке. Поединок продолжался 2 часа 25 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 7:6(4), 6:3.Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. На счету Конты девять эйсов и пять двойных ошибок, а Макарова три раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии британка остается лидером – 4:1.За выход в четвертьфинал турнира Макарова поспорит с чешкой, которая выбила из борьбы словачку(11) – 6:2, 6:4.Симона Халеп (Румыния, 2) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, LL) – 6:3, 6:4Анжелика Кербер (Германия, 3) — Донна Векич (Хорватия, Q) – 6:4, 7:6(5)Екатерина Макарова (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания, 7) – 5:7, 7:6(4), 6:3Слоан Стивенс (США, SR) — Петра Квитова (Чехия, 14) – 7:6(4), 3:6, 6:2