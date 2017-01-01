На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки

Симона халеп (Румыния)

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Действующая чемпионка турнира, вторая ракетка мира 25-летняя румынка Симона Халеп (2) одержала победу над пробившейся в основную сетку соревнований, как lucky loser, 28-летней словачкой Магдаленой Рыбариковой, занимающей в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Халеп сделала четыре брейка, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. На счету Рыбариковой два брейка, три эйса и пять двойных ошибок. Этой победой Симона сравняла счет в личном противостоянии со словачкой - 2:2.
В третьем круге соперницей Халеп будет чешка Барбора Стрыкова, которая обыграла Дарью Гаврилову из Австралии – 4:6, 7:6(5), 6:3.

Анжелика Кербер (Германия)

Успешно стартовала и третья ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (3), одержав победу над  прошедшей через квалификацию 21-летней хорваткой Донной Векич, занимающей в мировом рейтинге 51-е место, со счетом 6:4, 7:6( 5).
За 1 час 46 минут, проведенных на корте, Кербер реализовала два брейк-пойнта из девяти и не удержала одну свою подачу. Навылет Анжелика не подавала и на подаче не ошибалась, а Векич выполнила три эйса и совершила восемь двойных ошибок. Между собой теннисистки встречались впервые.
Соперницей Кербер по выходу в ¼ финала будет американка Слоан Стивенс (SR), которая нанесла поражение чешке Петре Квитовой (14) - 7:6(4), 3:6, 6:2.

Йоханна Конта (Великобритания)


Не смогла преодолеть стартовый барьер седьмая ракетка мира, 26-летняя британка Йоханна Конта (7), уступив в трех сетах 29-летней россиянке Екатерина Макаровой. Поединок продолжался 2 часа 25 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 7:6(4), 6:3.
Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. На счету Конты девять эйсов и пять двойных ошибок, а Макарова три раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии британка остается лидером – 4:1.
За выход в четвертьфинал турнира Макарова поспорит с чешкой Люси Шафаржовой, которая выбила из борьбы словачку Доминику Цибулкову (11) – 6:2, 6:4.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, LL) – 6:3, 6:4
Анжелика Кербер (Германия, 3) — Донна Векич (Хорватия, Q) – 6:4, 7:6(5)
Екатерина Макарова (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания, 7) – 5:7, 7:6(4), 6:3
Слоан Стивенс (США, SR) — Петра Квитова (Чехия, 14) – 7:6(4), 3:6, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Монтерей. Кербер вышла в ¼ финала, Макарова зачехлила ракетку
Майами. Конта победила Халеп в ¼ финала
Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/8 финала, Халеп зачехлила ракетку
Пекин. Симона халеп не пробилась в ¼ финала
Ухань. Квитова обыграла Кербер и вышла в ¼ финала
Монреаль. Халеп стала первой финалисткой, обыграв Кербер
Уимблдон. Кербер обыграла Павлюченкову во втором круге, Рыбарикова - Макарову
Вашингтон. Кербер проиграла Рыбариковой в ¼ финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки
Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты
Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты
Торонто. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде
Cтаховский не прошел в полуфинал в парном разряде на челленджере в Словении

Последние новости спорта

12:24 Стивенсон: У Макгрегора нет ни шанса против Мейвезера, но он может гордиться собой 14 | Бокс

12:14 Майки Гарсия: Ломаченко издевался над Марриагой, но меня не впечатлил 35 | Бокс

11:25 Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки 103 | Теннис

10:19 Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты 108 | Теннис

00:38 Американка Фрэнсис – чемпионка мира в беге на 400 м 240 | Легкая атлетика

00:20 Норвежец Вархолм – чемпион мира в беге на 400 м с барьерами 260 | Легкая атлетика

00:03 Китаянка Гон Лицзяо – чемпионка мира в толкании ядра 220 | Легкая атлетика

23:33 Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты 293 | Теннис

23:03 Торонто. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде 321 | Теннис

22:46 Мария Шаталова, Марина Бех и Сергей Регеда не пробились в финал ЧМ по легкой атлетике 219 | Легкая атлетика

Все новости

ФОТО

Победа Ломаченко над Марриагой в фотографиях

Ломаченко —Марриага: Взвешивание (Фото, видео)

Победа Майки Гарсии над Эдриеном Броунером в фотографиях

Ломаченко готовится к бою с Марриагой (Фото)

Мейвезеру пришлось стать на стул, чтобы сфотографироваться с Джошуа (Фото)

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

ВИДЕО

НБА представила 10 лучших моментов Леброна Джеймса в сезоне-2016/17 (Видео)

Семикратный чемпион НБА подрался на детском турнире (Видео)

Торонто. Лучшие моменты матча Свитолина – Касаткина (Видео)

Ломаченко vs Марриага: Лучшие моменты боя (Видео)

Алина Шух о дебюте на чемпионате мира по легкой атлетике (Видео)

Василий Ломаченко vs Мигель Марриага (Видео нокдаунов)

Ломаченко остановил Марриагу (Видео боя)





Топ-новости недели

Cтаховский вышел в ¼ финала на челленджере в Словении
Элина Свитолина стартовала с победы на турнире в Торонто
15 медалей и командное серебро завоевали украинские воднолыжники на чемпионате Европы
Юлия Левченко и Владислав Мазур - лучшие легкоатлеты Украины в июле
Яна Беломоина – победила в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2017 (109)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Рафаэль Надаль, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги