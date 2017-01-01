В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.
Успешно стартовала и третья ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (3), одержав победу над прошедшей через квалификацию 21-летней хорваткой Донной Векич, занимающей в мировом рейтинге 51-е место, со счетом 6:4, 7:6( 5).
12:24 Стивенсон: У Макгрегора нет ни шанса против Мейвезера, но он может гордиться собой 14 | Бокс
12:14 Майки Гарсия: Ломаченко издевался над Марриагой, но меня не впечатлил 35 | Бокс
11:25 Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки 103 | Теннис
10:19 Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты 108 | Теннис
00:38 Американка Фрэнсис – чемпионка мира в беге на 400 м 240 | Легкая атлетика
00:20 Норвежец Вархолм – чемпион мира в беге на 400 м с барьерами 260 | Легкая атлетика
00:03 Китаянка Гон Лицзяо – чемпионка мира в толкании ядра 220 | Легкая атлетика
23:33 Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты 293 | Теннис
23:03 Торонто. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде 321 | Теннис
22:46 Мария Шаталова, Марина Бех и Сергей Регеда не пробились в финал ЧМ по легкой атлетике 219 | Легкая атлетика
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Август 2017 (109)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.