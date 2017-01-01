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Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты

Рафаэль Надаль (Испания)

В Монреале (Австрия) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, уверенно обыграл 20-летнего хорвата Борну Чорича, занимающего в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:1, 6:2.
Поединок длился 1 час 11 минут. Надаль сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Чорича. Рафаэль выполнил семь эйсов при четырех двойных ошибках, а Борна два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе испанец сравнял счет по личным встречам с хорватом – 2:2.
За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (WC), который выбил из борьбы аргентинца Хуана Мартина дель Потро – 6:3, 7:6(4).

Роджер Федерер (Швкейцария)

Успешно начал выступление третий номер мирового рейтинга, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2). Для победы над 29-летним канадцем Петером Полански (WC) со счетом 6:2, 6:1 швейцарцу потребовалось лишь 53 минуты. Роджер взял четыре подачи соперника и отыграл оба его брейк-пойнта. На его счету пять подач навылет и одна двойная ошибка против одного эйса и шести двойных у Полански. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с канадцем.
Следующим соперником Федерера будет испанец Давид Феррер, который в трех сетах сломил сопротивление американца Джека Сока (15) – 7:6(7), 3:6, 6:1.

Кеи Нишикори (Япония)

Девятая ракетка мира японец Кеи Нишикори (5) на старте потерпел поражение от 22-го номера рейтинга ATP француза Гаэля Монфиса. Поединок длился 2 часа 41 минуту и завершился в пользу француза со счетом 6:7(4), 7:5, 7:6(6). Благодаря победе француз «размочил» счет в личном противостоянии с японцем – 1:3.
В третьем круге Монфис сразится с испанцем Роберто Баутистом-Агутом (12), который был сильнее американца Райана Харрисона – 6:3, 7:5.

Милош Раонич (Канада)

Неудача постигла на старте и десятую ракетку мира канадца Милоша Раонича (6), проигравшего 42-му номеру рейтинга ATP французу Адриану Маннарино – 4:6, 4:6. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равным – 1:1.
За выход в ¼ финала Маннарино поспорит с Чхун Хёном из Южной Кореи, который заставил зачехлить ракетку бельгийца Давида Гоффена (9) – 7:5, 6:3.

Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Не смог преодолеть стартовый барьер 12-й номер мирового рейтинга француз Жо-Вилфрид Цонга (8), потерпев поражение от 20-й ракетки мира американца Сэма Куэрри – 1:6, 6:3, 4:6. После этой встречи американец до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с французом – 3:4.
 В третьем круге Куэрри сыграет против Кевина Андерсона из ЮАР, одолевшего испанца Пабло Карреньо-Бусту ( 11) – 6:3, 7:6(6).

Теннис.  АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Борна Чорич (Хорватия) – 6:1, 6:2
Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Петер Полански (Канада, WC) – 6:2, 6:1
Александр Зверев (Германия, 4) — Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 4:6, 7:6(3)
Гаэль Монфис (Франция) — Кеи Нишикори (Япония, 5) – 6:7(4), 7:5, 7:6(6)
Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада, 6) – 6:4, 6:4
Григор Димитров (Болгария, 7) — Миша Зверев (Германия) – 6:3, 3:6, 6:3
Сэм Куэрри (США) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) – 6:1, 3:6, 6:4
Чхун Хён (Южная Корея) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 7:5, 6:3
Кевин Андерсон (ЮАР) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – 6:3, 7:6(6)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) — Райан Харрисон (США) – 7:5, 6:2
Давид Феррер (Испания) — Джек Сок (США, 15) – 7:6(7), 3:6, 6:1
Ник Кирьос (Австралия, 16) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:2, 6:3
Денис Шаповалов (Канада, WC) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 6:3, 7:6(4)
Робин Хасе (Нидерланды) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:1
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