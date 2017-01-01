В Монреале (Австрия) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.
Успешно начал выступление третий номер мирового рейтинга, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2). Для победы над 29-летним канадцем Петером Полански (WC) со счетом 6:2, 6:1 швейцарцу потребовалось лишь 53 минуты. Роджер взял четыре подачи соперника и отыграл оба его брейк-пойнта. На его счету пять подач навылет и одна двойная ошибка против одного эйса и шести двойных у Полански. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с канадцем.
Девятая ракетка мира японец Кеи Нишикори (5) на старте потерпел поражение от 22-го номера рейтинга ATP француза Гаэля Монфиса. Поединок длился 2 часа 41 минуту и завершился в пользу француза со счетом 6:7(4), 7:5, 7:6(6). Благодаря победе француз «размочил» счет в личном противостоянии с японцем – 1:3.
Неудача постигла на старте и десятую ракетку мира канадца Милоша Раонича (6), проигравшего 42-му номеру рейтинга ATP французу Адриану Маннарино – 4:6, 4:6. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равным – 1:1.
Не смог преодолеть стартовый барьер 12-й номер мирового рейтинга француз Жо-Вилфрид Цонга (8), потерпев поражение от 20-й ракетки мира американца Сэма Куэрри – 1:6, 6:3, 4:6. После этой встречи американец до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с французом – 3:4.
12:24 Стивенсон: У Макгрегора нет ни шанса против Мейвезера, но он может гордиться собой 14 | Бокс
12:14 Майки Гарсия: Ломаченко издевался над Марриагой, но меня не впечатлил 35 | Бокс
11:25 Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки 102 | Теннис
10:19 Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты 108 | Теннис
00:38 Американка Фрэнсис – чемпионка мира в беге на 400 м 240 | Легкая атлетика
00:20 Норвежец Вархолм – чемпион мира в беге на 400 м с барьерами 260 | Легкая атлетика
00:03 Китаянка Гон Лицзяо – чемпионка мира в толкании ядра 220 | Легкая атлетика
23:33 Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты 293 | Теннис
23:03 Торонто. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в парном разряде 321 | Теннис
22:46 Мария Шаталова, Марина Бех и Сергей Регеда не пробились в финал ЧМ по легкой атлетике 219 | Легкая атлетика
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Август 2017 (109)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.