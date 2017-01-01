Монреаль. Надаль и Федерер вышли в третий круг, Нишикори, Раонич и Цонга выбыли и другие результаты

В Монреале (Австрия) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 31-летний испанец, посеянный под первым номером, уверенно обыграл 20-летнего хорвата, занимающего в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:1, 6:2.Поединок длился 1 час 11 минут. Надаль сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Чорича. Рафаэль выполнил семь эйсов при четырех двойных ошибках, а Борна два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе испанец сравнял счет по личным встречам с хорватом – 2:2.За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет с канадцем(WC), который выбил из борьбы аргентинца– 6:3, 7:6(4).

Успешно начал выступление третий номер мирового рейтинга, 36-летний швейцарец(2). Для победы над 29-летним канадцем(WC) со счетом 6:2, 6:1 швейцарцу потребовалось лишь 53 минуты. Роджер взял четыре подачи соперника и отыграл оба его брейк-пойнта. На его счету пять подач навылет и одна двойная ошибка против одного эйса и шести двойных у Полански. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с канадцем.Следующим соперником Федерера будет испанец, который в трех сетах сломил сопротивление американца(15) – 7:6(7), 3:6, 6:1.

Девятая ракетка мира японец(5) на старте потерпел поражение от 22-го номера рейтинга ATP француза. Поединок длился 2 часа 41 минуту и завершился в пользу француза со счетом 6:7(4), 7:5, 7:6(6). Благодаря победе француз «размочил» счет в личном противостоянии с японцем – 1:3.В третьем круге Монфис сразится с испанцем(12), который был сильнее американца– 6:3, 7:5.

Неудача постигла на старте и десятую ракетку мира канадца(6), проигравшего 42-му номеру рейтинга ATP французу– 4:6, 4:6. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равным – 1:1.За выход в ¼ финала Маннарино поспорит сиз Южной Кореи, который заставил зачехлить ракетку бельгийца(9) – 7:5, 6:3.

Теннис. АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников

Не смог преодолеть стартовый барьер 12-й номер мирового рейтинга француз(8), потерпев поражение от 20-й ракетки мира американца– 1:6, 6:3, 4:6. После этой встречи американец до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с французом – 3:4.В третьем круге Куэрри сыграет противиз ЮАР, одолевшего испанца( 11) – 6:3, 7:6(6).Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Борна Чорич (Хорватия) – 6:1, 6:2Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Петер Полански (Канада, WC) – 6:2, 6:1Александр Зверев (Германия, 4) — Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 4:6, 7:6(3)Гаэль Монфис (Франция) — Кеи Нишикори (Япония, 5) – 6:7(4), 7:5, 7:6(6)Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада, 6) – 6:4, 6:4Григор Димитров (Болгария, 7) — Миша Зверев (Германия) – 6:3, 3:6, 6:3Сэм Куэрри (США) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) – 6:1, 3:6, 6:4Чхун Хён (Южная Корея) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 7:5, 6:3Кевин Андерсон (ЮАР) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) – 6:3, 7:6(6)Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12) — Райан Харрисон (США) – 7:5, 6:2Давид Феррер (Испания) — Джек Сок (США, 15) – 7:6(7), 3:6, 6:1Ник Кирьос (Австралия, 16) — Паоло Лоренци (Италия) – 6:2, 6:3Денис Шаповалов (Канада, WC) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 6:3, 7:6(4)Робин Хасе (Нидерланды) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:1