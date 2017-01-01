Торонто. Надежда Киченок вышла в ¼ финала в парном разряде

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(60-я в мировом парном рейтинге) и(63) из Австралии уверенно обыграли американку(29) и(74) из Австралии. Для победы со счетом 6:2, 6:2 Надежде и Анастасии потребовалось 52 минуты. За это время Киченок и Родионова выиграли четыре гейма на подаче соперниц и отыграли оба их брейк-пойнта. Эйсов в матче не было, при этом победительницы на подаче допустили одну двойную ошибку, а Отаво и Гаврилова – четыре.За выход в полуфинал турнира Киченок и Родионова сразятся с четвертыми сеяными китаянкой Пен Шуай (12) и Саней Мирзой (7) из Индии.