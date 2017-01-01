Cтаховский не прошел в полуфинал в парном разряде на челленджере в Словении

Сегодня, 21:41 16 | Теннис

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Украинец Сергей Стаховский (159-й в мировом парном рейтинге) и его напарник испанец Адриан Менендес-Масейрас (166) потерпели поражение от итальянской пары Маттео Берреттини (466) / Флавио Чиполла (301). Поединок длился 1 час 6 минут и завершился в пользу итальянцев со счетом 6:3, 2:6, 10:5.



Соперники взяли по три подачи друг друга. Стаховский и Менендес-Масейрас выполнили два эйса и допустили три двойных ошибки, а итальянцы навылет не подали ни разу и один раз ошиблись на подаче.



В полуфинале соперниками Берреттини и Чиполлы будут первые сеяные чилиец Ханс Полдипник-Кастильо (72) и белорус Андрей Василевский (65).

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинец(159-й в мировом парном рейтинге) и его напарник испанец(166) потерпели поражение от итальянской пары(466) /(301). Поединок длился 1 час 6 минут и завершился в пользу итальянцев со счетом 6:3, 2:6, 10:5.Соперники взяли по три подачи друг друга. Стаховский и Менендес-Масейрас выполнили два эйса и допустили три двойных ошибки, а итальянцы навылет не подали ни разу и один раз ошиблись на подаче.В полуфинале соперниками Берреттини и Чиполлы будут первые сеяные чилиец Ханс Полдипник-Кастильо (72) и белорус Андрей Василевский (65).