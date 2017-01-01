Торонто. Людмила Киченок прошла во второй круг в парном разряде

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(73-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница американка(51) нанесли поражение словенке(22) и американке(23) со счетом 3:6, 6:3, 10:4.Встреча продолжалась и 1 час 10 минут. За это время соперницы взяли по одной подаче друг друга. Киченок и Меличар выполнили пять эйсов и совершили шесть двойных ошибок, а Среботник и Спирс два раза подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.За выход в четвертьфинал турнира Киченок и Меличар поспорят с Чиа-Юнь Чань (61) из Тайваня и чешкой Ренатой Вораковой (31).