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Торонто. Павлюченкова отдала один гейм Корне и вышла во второй круг и другие результаты

Торонто. Павлюченкова отдала один гейм Корне и вышла во второй круг и другие результаты

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

19-я ракетка мира, 25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова разгромила 27-летнюю француженку Ализе Корне, занимающую в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 6:0, 6:1.

Теннисистки играли 55 минут. Павлюченкова выиграла шесть геймов на подаче соперницы и проиграла один на своей. Навылет Анастасия не подавала и дважды ошиблась на подаче против одного эйса и четырех двойных ошибок у Корне. Теперь в их личном противостоянии россиянка лидирует со счетом 6:0.

Соперницей Павлюченковой по второму кругу будет первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова, которая посеяна под первым номером и первый круг пропускает.

Ранее Павлюченкова и Плишкова встречались четыре раза, но пока россиянке не удавалось обыграть чешку.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ализе Корне (Франция) – 6:0, 6:1
Эшли Барти (Австралия, Q) — Осеан Доден (Франция, LD) – 5:0 отказ
Магдалена Рыбарикова (Словакия, LL) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) – 7:5, 6:0
Катрин Беллис (США) — Юлия Гёргес (Германия) – 4:6, 6:3, 6:2
Каролин Гарсия (Франция) — Сорана Кырстя (Румыния, Q) – 6:2, 6:7(4), 6:4
Елена Веснина (Россия, 16) — Элисон Риске (США – 6:3, 6:3
Донна Векич (Хорватия, Q) — Эжени Бушар (Канада, WC) – 6:3, 6:4
Екатерина Макарова (Россия) — Пэн Шуай (Китай) – 6:1, 6:3
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