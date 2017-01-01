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Cтаховский стартовал с победы на челленджере в Словении
Cтаховский стартовал с победы на челленджере в Словении В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open c призовым фондом € 43.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

115-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, стартовал с победы над 30-летним итальянцем Маттео Виолой, занимающим в мировом рейтинге 287-ю строчку, со сетом 7:6(3), 6:2.

Поединок продолжался 1 час 18 минут. Стаховский реализовал все четыре своих брейк-пойнта, выполнил пять эйсов и допустил три двойных ошибки. Виола сделал два брейка и один эйс при двух двойных ошибках. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против 305-го номера рейтинга ATP Альбано Оливетти (Q) из Франции, который обыграл испанца Жеральда Гранольерса – 6:4, 6:3.

Ранее Стаховский не встречался с Оливетти.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Zavarovalnica Sava Slovenia Open. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд € 43.000. 32 участника  
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 3) - Маттео Виола (Италия)  - 7:6(3),  6:2
Альбано Оливетти (Франция, Q)  - Жеральд Гранольерс (Испания) – 6:4, 6:3
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