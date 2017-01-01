00:56 Южноафриканец Уэйд ван Никерк стал двукратным чемпионом мира в беге на 400 м 95 | Легкая атлетика
00:37 Американец Кендрикс – чемпион мира в прыжках с шестом; Малыхин в финал не прошел 98 | Легкая атлетика
00:14 Француз Боссе – чемпион мира в беге на 800 м; кениец Кипруто – в беге на 3000 м с препятствиями 102 | Легкая атлетика
23:50 Торонто. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде 84 | Теннис
23:35 Торонто. Павлюченкова отдала один гейм Корне и вышла во второй круг и другие результаты 98 | Теннис
23:05 Яна Качур не прошла в полуфинал ЧМ в беге на 200 м 121 | Легкая атлетика
22:43 Чешка Шпотакова победила на ЧМ в метании копья; Гацко-Федусова в финал не пробилась 109 | Легкая атлетика
20:49 Cтаховский стартовал с победы на челленджере в Словении 169 | Теннис
18:20 Останется Феттель в Ferrari на 3 года или на год? 139 | Формула-1
18:13 Малиньяджи: Я не целую задницу Макгрегору, как его окружение 155 | Бокс
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