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Торонто. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
Торонто. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разрядеВ Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (60-я в мировом парном рейтинге) и Анастасия Родионова (63) из Австралии одержали победу над японкой Шуко Аоямой (45) и хорваткой Дарьей Юрак (46) со счетом 5:7, 6:4, 10:2.

За 1 час 27 минут, проведенных на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг-друга. Киченок и Родионова один раз подали навылет и совершили шесть двойных ошибок, а Аояма и Юрак навылет не подавали и один раз ошиблись на подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Надежда и Анастасия поспорят с американкой Ракель Отаво (29) и Дарьей Гавриловой из Австралии, которые выбили из борьбы пятых сеяных венгерку Тимею Бабош (18) и чешку Андрею Главачкову (8).
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