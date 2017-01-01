Торонто. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(60-я в мировом парном рейтинге) и(63) из Австралии одержали победу над японкой(45) и хорваткой(46) со счетом 5:7, 6:4, 10:2.За 1 час 27 минут, проведенных на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг-друга. Киченок и Родионова один раз подали навылет и совершили шесть двойных ошибок, а Аояма и Юрак навылет не подавали и один раз ошиблись на подаче.За выход в четвертьфинал турнира Надежда и Анастасия поспорят с американкой Ракель Отаво (29) и Дарьей Гавриловой из Австралии, которые выбили из борьбы пятых сеяных венгерку Тимею Бабош (18) и чешку Андрею Главачкову (8).